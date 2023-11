Rheinmetall | Defensiebedrijf gaat in vierde kwartaal cashen

Rheinmetall had een keurig derde kwartaal waarin de omzet met ruim 24%, de operationele winst met ruim 59% en de winst per aandeel met 40% toenam. Hogere financieringslasten waren de reden dat de groei van de winst per aandeel wat lager lag dan de groei van de operationele winst.

Derdekwartaalcijfers In € mrd 2023 2022 Omzet 1,76 1,42 Orderboek 36,45 25,74 Winst per aandeel (€) 2,31 1,65

Minimale inspanning

Het defensieconcern handhaafde niettemin de verwachtingen voor heel 2023. Nog steeds gaan de Duitsers uit van een omzet van €7,4-7,6 mrd met een operationele winstmarge van zo’n 12%. Na drie kwartalen staat de omzetteller op ruim €4,6 mrd en…