Review M2 MacBook Air: een optimale en supersnelle thuiswerk-compagnon

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Als je al vier of vijf jaar wacht om je MacBook (Air) te upgraden, doe het dan nu.

De nieuwe 2022 MacBook Air, voorzien van Apple’s eigen M2 silicon-chip, is namelijk zo ongeveer de ideale partner voor thuiswerken (of werken waar je maar wilt). Voor een adviesprijs vanaf €1299 biedt deze nieuwe M2 Air alles wat je nodig hebt voor een baan waarbij het gebruik van een computer centraal staat: solide batterijduur, een 13,6-inch scherm (groter dan de vorige modellen), een toetsenbord dat er mag zijn en genoeg kracht om alledaagse taken met gemak uit te voeren.

Is hij perfect? Absoluut niet. De nieuwe M2 MacBook Air heeft nog steeds dringend behoefte aan verbeteringen voor zaken als de vernieuwingsfrequentie en de poortkeuze. Maar als je net als ik veel te lang op een oudere MacBook Air hebt gewerkt, is deze upgrade een no-brainer.

Groter, maar nog altijd slank

De nieuwste MacBook Air van Apple is een directe…