Review HP Pavilion Aero 13-be2690nd: dé laptop voor het nieuwe schooljaar?

Hoe je het wendt of keert, het nieuwe schooljaar dient zich onherroepelijk weer aan. . Of je nu aan een nieuwe studie begint, een frisse start wil maken of je workflow wil upgraden, een laptop die aan je eisen voldoet en het lang volhoudt is essentieel. Met zijn ontwerp dat is ontworpen voor draagbaarheid en moderne specificaties is de Pavilion Aero 13 van HP een interessante keuze (voor studenten). We kregen het Aero 13-be2690nd model in handen en dit is hoe de laptop uitpakt tijdens dagelijks gebruik.

Eerste indruk

De naam ‘Aero’ moet natuurlijk een lichte en aerodynamische indruk geven, iets waar je na een snelle eerste indruk wel achter kunt staan. De laptop is slechts 17 millimeter dik en weegt nét wat minder dan één kilo. Ondanks dat voelt hij nog steeds zeer stevig aan. De niet helemaal vlakke zilveren afwerking van het aluminium ziet er trouwens niet alleen zakelijk uit, maar geeft ook een secuur gevoel bij het vastpakken.