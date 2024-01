Retailbeleggers nemen winst in tech

In het laatste kwartaal van 2023 namen Nederlandse particuliere beleggers winst op een flink aantal technologie-aandelen maar bij de vroege koplopers in Artificial Intelligence (AI) zien zij nog wel voldoende ruimte voor groei. Ook gevestigde consumentenmerken zoals McDonalds en Coca-Cola en geneesmiddelenproducenten bieden houvast in een turbulente markt. Beleggers lijken te kiezen voor een combinatie van groei- en waarde-aandelen.

eToro kijkt elke kwartaal naar de aandelen met de grootste proportionele verandering in particuliere beleggers die een aandeel in portefeuille houden. De peildatum voor de tabellen is 29 december 2023. De vorige peildatum was 30 september.

Tabel 1: Deze aandelen zagen de grootste proportionele stijging in aantal Nederlandse beleggers op het eToro-platform kwartaal-op-kwartaal

1 NVIDIA Corporation 11% 2 McDonald’s 9% 3 Pfizer 7% 4 Coca-Cola 7% 5 Microsoft 5% 6 Berkshire Hathaway Inc 5% 7 ABN AMRO Group NV 3% 8 Johnson & Johnson 3% 9 NIKE 2% 10 Alibaba 2%

eToro’s marktanalist…