Repeat Prince review: de koptelefoon die levenslang blijft werken

Het Nederlandse Repeat maakt repareerbare hoofdtelefoons. Met een abonnement of een eenmalige premium is elk onderdeel te vervangen.

De Repeat Prince is niet zomaar een Bluetooth-hoofdtelefoon met noise-cancelling. Een duurzame insteek en de belofte dat je hem altijd kunt herstellen (zelfs ‘gratis’) maken deze eco-koptelefoon iets heel aparts in de markt. En dan mag je hem ook nog eerst op z’n IKEA’s in elkaar steken.

Jaarlijks worden er een geschatte 1 tot 1,2 miljard hoofdtelefoons (zowel in- als over-ear) verkocht. Dat zijn een hoop spullen. Gegeven dat dat cijfer elk jaar constant blijft, is de enige conclusie dat heel wat hoofdtelefoons vrij snel hun weg vinden naar de afvalberg. Dat is niet zo verwonderlijk. Koptelefoons hebben vaak een zwaar leven, waardoor ze snel slijten. Tegelijk zijn ze in de meeste gevallen niet of amper repareerbaar. Accu’s van NC-koptelefoons bijvoorbeeld, worden bijna nooit vervangen. Je ziet hier en daar…