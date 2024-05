Repareer Kapotte Elektronica voor een Duurzame Levensstijl

Steeds meer huishoudens kiezen heel bewust voor een duurzame levensstijl. Ze schaffen een waterbesparende douchekop aan, kiezen voor het opvangen van regenwater om daarmee de tuin te kunnen besproeien in de zomer, enzovoorts. Onderdeel van zo’n duurzame levensstijl is ook het repareren van kapotte elektronica in plaats van het vervangen hiervan. Denk aan het uitvoeren van een iPhone of bijvoorbeeld Apple Watch scherm reparatie, nadat je deze hebt laten vallen. Het vervangen van het scherm is veelal voldoende om nog jaren plezier te kunnen hebben van een dergelijke gadget.

Niet alleen past het uitvoeren van een reparatie bij een duurzame levensstijl. Ook levert het een groot financieel voordeel op. Een kapotte gadget herstellen is vele malen goedkoper dan het vervangen hiervan in de meeste gevallen. Nadat je een reparatie uit hebt laten voeren kun je vaak weer een lange tijd vooruit. Pas wanneer een smartphone bijvoorbeeld niet meer kan worden geüpdatet is een vervanging van het apparaat interessant.

Altijd een lokale reparateur in de buurt

Het laten uitvoeren van zo’n reparatie aan een telefoon, smartwatch of bijvoorbeeld laptop doe je bij een lokale reparateur. Mocht de ontstane schade onder de garantievoorwaarden van een gadget vallen, dan zou je het apparaat ook kunnen inleveren bij de producent. Een lokale reparateur biedt verschillende voordelen ten opzichte van het opsturen van een product naar grote fabrikanten als Apple en Samsung. Zo is een reparatie lokaal vaak goedkoper, heb je het toestel sneller terug en wordt gewerkt op basis van een no cure, no pay-policy. Blijkt een reparatie niet uitvoerbaar te zijn? In dat geval betaal je niets voor de verrichte arbeid. Lever je een kapotte telefoon in bij je provider of de verkoper ervan, dan worden in veel gevallen kosten in rekening gebracht voor het stellen van een diagnose.

Zoek zelf naar mogelijkheden om je toestel te resetten

Lang niet altijd is een reparatie aan het toestel nodig. Denk aan een telefoon die niet meer opstart. Je kunt het toestel eerst eens resetten of bijvoorbeeld proberen op te laden met een andere oplaadkabel en stekker. Werkt het toestel vervolgens nog steeds niet? Kijk in dat geval eens of de oplaadconnector schoon is. Je kunt een tandenstoker gebruiken om een ophoping van stof uit deze connector te verwijderen. Zeker in combinatie met hard blazen werkt dit goed. Gebruik geen harde, metalen hulpmiddelen als een punaise of paperclip. De kans op schade aan de oplaadconnector is hierbij groot.