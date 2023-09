Renze Klamer koopt dicht bij zijn ex vrouw deze leuke twee onder 1 kapwoning. Zie foto’s

TV presentator Renze Klamer van de RTL talkshow Renze heeft woning gekocht in de buurt van zijn ex vrouw waar hij nog een stevig bedrag van krijgt…..

RTL4 tv presentator Renze Klamer, die op dit moment de talkshow Renze presenteert, heeft een paar weken geleden een leuke twee onder 1 kapwoning gekocht in de plaats Houten onder de rook van Utrecht.

KOOPSOM

Hj kocht de woning voor 567.000 euro bij een vraagprijs van 550.000 euro ofwel 17.000 euro boven de vraagprijs. Tevens liet hij er een hypotheek op vestigen van 550.000 euro. Wat heeft hij voor dit geld.

INDELING

De woonoppervlakte bedraagt 144 vierkante meter en in totaal beschikt Renze over zes kamers, waaronder vijf slaap- en 1 badkamer, verdeelt over drie woonlagen. De semi open keuken is luxe en voorzien van allerlei inbouwapparatuur.

Ook is er nog een bijkeuken voor o.a. de wasmachine, de auto kan worden geparkeerd in de aangebouwde garage, waar nog een werkkamer op is gebouwd. Verder…