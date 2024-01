Renteverlaging in 2024 in Afwachting?

Leestijd: < 1 minuut

De Europese Centrale Bank (ECB) zal dit jaar waarschijnlijk beginnen met het verlagen van de rente, maar wanneer dat precies zal gebeuren is nog onzeker. De exacte timing zal namelijk afhangen van de dan beschikbare gegevens over de inflatie en de lonen, meldt ECB-bestuurslid François Villeroy de Galhau.

“Verwacht zeer waarschijnlijk een renteverlaging dit jaar, maar de kwestie van wanneer precies is voorbarig”, zegt de Franse centralebankpresident tegen Bloomberg Television. Hij weigerde direct commentaar te geven op de marktverwachtingen met betrekking tot de eerste renteverlaging, maar zei wel dat de ECB “waarschijnlijk wat geduldiger zal zijn”. Op de financiële markt wordt gehoopt dat de centrale bank al in het voorjaar zal beginnen met het verlagen van de rente, nu de inflatie inmiddels sterk is afgezwakt.

ECB-president Christine Lagarde verklaarde eerder al dat het niet mogelijk is een datum te specificeren voor een renteverlaging….