Rente | Hoogste niveau sinds 2007 voor 30-jarige Treasury

De rente blijft wereldwijd sterk oplopen. Zo steeg de tienjaarsrente in de Verenigde Staten naar 4,68%, het hoogste niveau sinds 2007. Hoewel de yields over alle looptijden stijgen, gaat de rente op dertigjarige Amerikaanse staatsleningen de laatste tijd extra hard omhoog. In het derde kwartaal steeg de yield op de dertigjarige Treasury met 83,9 basispunten naar 4,70%. Dit is volgens Deutsche Bank de snelste kwartaalspurt sinds begin 2009. Inmiddels is de rente verder geklommen naar 4,82%, een niveau dat we in zestien jaar tijd niet meer hebben gezien.



Het verschil tussen de korte en lange rente is daarmee toegenomen, ofwel de yieldcurve is steiler geworden. Dit weerspiegelt het groeiende gevoel in de markt dat de Federal Reserve de rentetarieven waarschijnlijk langer…