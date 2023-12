René van der Gijp krijgt tijdens Feyenoord

Velen dichtten Feyenoord een goede kans toe om de groepsfase van de Champions League door te komen en zelfs nog een paar rondes in de knock-outfase te overleven, maar zover komt het niet. De ploeg van trainer Arne Slot verloor dinsdagavond met 1-3 van Atlético Madrid en is daardoor definitief uitgespeeld in het miljardenbal. René van der Gijp zat dinsdag naar het duel in De Kuip te kijken en moest toch weer aan Ajax denken.

De recordkampioen van Nederland is voorlopig de laatste club die de groepsfase van de Champions League wist te overleven. Daar kan PSV verandering in brengen, maar dat zal eerst woensdagavond moeten zien te winnen van Sevilla. Ajax plaatste zich niet alleen in het seizoen 2021/22 voor de knock-outfase van het miljardenbal, maar ook drie jaar ervoor. Toen eindigde de formatie van toenmalig coach Erik ten Hag op de tweede plaats achter Bayern München en was het in de knock-outfase te sterk voor achtereenvolgens Real Madrid en Juventus, alvorens in de halve…