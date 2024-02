René Hake scheldt assistent de huid volledig vol nadat verkeerde speler gewisseld wordt

René Hake heeft zondagmiddag woedend gereageerd op een curieus moment in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NEC. De oefenmeester van de Deventer ploeg wilde twee wissels doorvoeren, maar zag dat de verkeerde speler naar de kant werd gehaald. Die beslissing kon niet meer worden teruggedraaid en dat zorgde, op het moment dat de camera’s op Hake gericht waren, voor een woede-uitbarsting bij de coach.

In de tachtigste minuut van de wedstrijd wil de oefenmeester van Go Ahead Eagles een wissel doorvoeren, maar komt hij erachter dat de verkeerde wissel is doorgegeven aan de vierde official Erwin Blank. Teammanager Wout Droste is de persoon die normaliter de papieren doorgeeft aan de vierde official en dat is in het duel tegen NEC misgegaan. Het zorgde voor woede bij Hake, die zich richtte tot Droste.



Artikel gaat verder onder video



“Godverdomme”, roept de trainer van Go Ahead Eagles meerdere keren op duidelijke toon. Daarna geeft de trainer aan wie er wel gewisseld had moeten…

Lees verder bij www.fcupdate.nl