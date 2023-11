‘Rendement van 6% op aandelen is realistisch in 2024’

Geopolitieke spanningen en de inflatie bedreigen ook komend jaar de wereldeconomie. Het omlaag duwen van de inflatie is geen sinecure voor centrale banken, stelt DWS.

Amerikanen en de Europeanen (eurozone) rekenen op een eerste renteverlaging in juni. “Wij gaan uit van een ‘zachte landing’ voor de wereldeconomie in combinatie met een daling van de inflatie en de rente. Het terugbrengen van de inflatie van 10% naar 5% was niet zo heel erg moeilijk voor de centrale banken, maar een daling van 5% naar de doelstelling van 2% teweegbrengen, is geen sinecure.”

“De verhogingen van 450 basispunten in de eurozone en de meer dan 500 basispunten in de VS zijn voldoende om de inflatie en de economische groei af te remmen.” Die blijft in de eurozone steken op 0,7% De Amerikaanse economie houdt zich dit jaar overeind met een groei van 2,3%.

Verkiezingen

Volgend jaar wordt gekenmerkt door belangrijke verkiezingen, onder meer in de VS, India, Rusland, Taiwan en Zuid-Korea. Dit kan de…