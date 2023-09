Renate Jansen: partner, jeugd en carrière

Renate Jansen is als een van de oudste speelster van de Oranje Leeuwinnen een echte leider op het veld. Ze heeft al een behoorlijke carrière achter de rug als 33-jarige spits.

Bondscoach Andries Jonker ziet nog steeds het potentiele in zijn spits en heeft haar opnieuw geselecteerd voor het WK dat volgende week begint.

Jonker beschikt niet over veel aanvalsters dus is de kans groot dat Jansen veel speelt. Wie gaan je alles over haar vertellen!

Renate Jansen

Renate is geboren op 7 december 1990 en is daarmee 33 jaar. Het voetbal is er bij haar al van jongs af aan ingegoten. Zo begon ze op haar 5e al met voetballen bij de plaatselijke SV Abbenes.

In die jaren had ze voornamelijk haar vader en oom als trainer. Toen ze vijftien was verkaste ze naar VV Kagia waar ze twee jaar speelde.

Hierna vertrok ze naar Ter Leede waar ze meedeed aan een project van de KNVB. Jansen viel op, en in 2008 haalde Sarina Wiegman haar naar Ado Den Haag.

