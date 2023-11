Remy Bonjasky onthult ineens de échte naam van Rico Verhoeven

Voormalig kickbokser Remy Bonjasky en Rico Verhoeven zijn beslist niet elkaars beste vrienden. In een recente aflevering van Real Talk van Fernando Halman geeft hij zijn visie op de ‘beef’ met Verhoeven. Hij spreekt met respect over de kampioen, maar merkt op dat de huidige wereldkampioen moeite heeft met kritiek.

Een kampioen onder vuur

Rico Verhoeven werd onlangs door Bonjasky geprezen als een ‘ambassadeur voor de sport’. Bonjasky bewondert Verhoevens langdurige ongeslagen status. Toch is hij soms kritisch, wat niet altijd goed valt bij Verhoeven. Bonjasky, die vaak als commentator en analist optreedt, benadrukt dat zijn kritiek niet persoonlijk is. “Of het nou gaat over Sem Schilt, Peter Aerts of Donegi Abena: ik zeg het gewoon eerlijk als ik geen goede partij heb gezien,” legt hij uit.

Dunne lijn tussen analyse en kritiek

Bonjasky’s rol als analist brengt hem soms in een lastig parket. Zijn eerlijkheid wordt niet altijd gewaardeerd. “Als ik…