Remco Evenepoel doet heerlijke voetbaltruc na koers in ronde van Spanje

Het is inmiddels een bekend verhaal dat de succesvolle wielrenner Remco Evenepoel in de jeugdopleiding bij PSV heeft gespeeld. Dat de rappe Belg ook het voetballen nog altijd niet is verleerd, liet hij zien tijdens de ronde van Spanje, waarin hij de bal knap hoog hield en een ‘Around The World’ deed. De begeleiders van zijn Quick Step-ploeg zullen vooral hebben gedacht dat hij zich niet moest bezeren, want de ronde van Spanje is nog volop aan de gang. Daarin heeft hij zijn kansen op de eindzege tijdens de etappe van vrijdag overigens definitief te grabbel gegooid.