Relx, wachten op een correctie

Het aandeel RELX PLC (REN) ontwikkelde zich positief en steeg 2,3% naar een slotstand van 31,44 euro.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van 27 juli en bereikte een nieuwe topnotering. Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel steeg en de afgelopen week is het aandeel 4,6% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 31,19 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 33,87 euro in de loop van vijf maanden is waarschijnlijk.”

Alleen nu nog niet kopen. Koers staat hoog in de bandbreedte bij een hoge RSI. Wachten op een correctie.

