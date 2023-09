Release datum Football Manager 2024 bekend gemaakt

Voor alle amateur assistent coaches die bij elke wedstrijd van hun favoriete club het beter denken te weten, is het aftellen begonnen. Sega heeft bekend gemaakt dat de 2024 versie van Football Manager op 6 november van dit jaar uit gaat komen. Voor PC gamers is er twee weken eerder al een early access beschikbaar. Football Manager 2024 wordt gereleased voor XBox one, XBox Series X en S, Playstation 5, Nintendo Switch, smartphones en dus voor PC.

Stuur jouw favoriete team naar nieuwe hoogten

Football Manager is de game voor mensen die liever niet zelf de bal op de slof nemen, maar alles rondom het spel heen tot in de details willen regelen. De opstelling, de tactiek, op het juiste moment die doorslaggevende wissel inzetten. Dus selecteer je favoriete team en ga aan de slag. Tenzij je favoriete team een vrouwenelftal is, dan moet je wachten tot 2025.

Football Manager 2024 is meer dan alleen de 2023 versie…