Relatiegeschenken Inzetten voor Klantenwaardering (14x Ideeën)

Relaties opbouwen met huidige klanten kan bedrijven helpen om hun inkomsten te verhogen. Een manier om ervoor te zorgen dat klanten tevreden zijn met hun aankopen is het aanbieden van geschenken voor klantenwaardering.

In dit artikel definiëren we klantwaarderingsgeschenken, leggen we uit waarom ze waardevol zijn en delen we 14 voorbeelden van geschenken die je klanten kunt geven.

Wat zijn geschenken voor klantenwaardering?

Klantenwaarderingsgeschenken zijn gratis aanbiedingen en producten die een bedrijf naar huidige klanten kan sturen. Bedrijven in veel sectoren gebruiken klantwaarderingsgeschenken om huidige klanten aan te moedigen bij hun bedrijf te blijven, extra producten te kopen of familie en vrienden door te verwijzen.

Waarom is het belangrijk om geschenken voor klantenwaardering te geven?

Bedrijven zijn afhankelijk van klanten om inkomsten te genereren en groei te realiseren. Als een bedrijf klantwaarderingsgeschenken geeft, laat het zien dat het personeel om elke individuele klant geeft. Hier zijn enkele voordelen van het geven van klantwaarderingsgeschenken:

1. Ze kunnen een bedrijf onderscheiden van concurrenten

Het geven van attente geschenken en speciale aanbiedingen kan een bedrijf helpen zich te onderscheiden van de concurrentie. Als klanten meerdere opties hebben voor een bepaald product of dienst, kiezen ze misschien voor het bedrijf dat een klantwaarderingsgeschenk aanbiedt.

2. Ze kunnen goodwill opbouwen

Klanten belonen voor hun zaken kan een bedrijf helpen een sterkere relatie met hen op te bouwen, wat kan helpen als de klant later problemen ondervindt met het product of de dienst. Als een klant het gevoel heeft dat een bedrijf hem waardeert, zal hij eerder geneigd zijn om met de klantenservice samen te werken om eventuele problemen op te lossen.

3. Ze kunnen de klanttevredenheid verhogen

Als klanten het gevoel hebben dat een bedrijf hen waardeert, is de kans groter dat ze een positieve ervaring hebben bij het doen van aankopen. Het ontvangen van een attent klantwaarderingscadeau kan een klant aanmoedigen om een positieve recensie over het bedrijf online te plaatsen. Het verhogen van het aantal positieve beoordelingen kan een bedrijf helpen een reputatie van klanttevredenheid op te bouwen, wat meer bezoekers naar de website en winkels van het bedrijf kan trekken.

15 cadeau-ideeën voor klantwaardering

Klantwaardering is er in vele vormen. Hier zijn 15 veel voorkomende soorten geschenken voor klantwaardering:

1. Gratis monsters

Sommige bedrijven sturen monsters van nieuwe producten naar bestaande klanten om hun loyaliteit te belonen en hen een voorproefje te geven van producten die ze in de toekomst zouden kunnen kopen. Marketingteams kunnen kiezen welke klanten bepaalde producten krijgen op basis van wat de klant in het verleden heeft gekocht of het soort klant dat ze zijn. Een bedrijf dat haarverzorgingsproducten voor salons maakt, kan bijvoorbeeld monsters van een nieuwe haarlak sturen naar salons die in het verleden producten van het bedrijf hebben besteld.

2. Beloningen voor feedback

Bedrijven kunnen exclusieve aanbiedingen of kortingen geven aan klanten die enquêtes invullen of hun producten en diensten beoordelen op sites van derden. Het verkrijgen van veel klantbeoordelingen kan de aanwezigheid van een bedrijf op het internet vergroten, dus het belonen van klanten voor het plaatsen van beoordelingen kan een winstgevend beleid zijn. Het laat ook zien dat het managementteam van het bedrijf geeft om de ervaring van de klant met het gebruik van een product of dienst, wat klantenloyaliteit kan creëren.

3. Add-on artikelen

Sommige bedrijven bieden klanten kleinere, minder dure artikelen aan wanneer de klant een bepaald product koopt of een bepaald bedrag uitgeeft. Deze cadeaus kosten het bedrijf niet veel geld en ze kunnen veel goodwill voor de klant opleveren. Vaak heeft het extra artikel betrekking op het product dat de klant koopt. Een bedrijf dat stofzuigers verkoopt kan bijvoorbeeld een gratis stofzuigerhulpstuk aanbieden aan klanten die een bepaald model stofzuiger kopen. Een add-on is ook een kans om nieuwe productontwerpen te testen op een kleiner klantenbestand voor de lancering.

4. Duurzame relatiegeschenken

Duurzame relatiegeschenken winnen steeds meer aan populariteit in de zakenwereld. Bedrijven erkennen steeds vaker het belang van duurzaamheid en willen dit ook uitdragen naar hun zakelijke relaties. Duurzame relatiegeschenken zijn cadeaus die niet alleen waardevol zijn voor de ontvanger, maar ook voor het milieu.

Het idee achter duurzame relatiegeschenken is om producten te kiezen die zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen, geproduceerd zijn met minimale impact op het milieu, of die op een andere manier bijdragen aan duurzaamheid. Dit kan variëren van herbruikbare waterflessen en biologisch afbreekbare pennen tot gerecyclede notitieboekjes en groeipapier.

Groeipapier, ook wel bekend als zaadpapier, is een speciaal soort papier dat zaden bevat en de mogelijkheid biedt om te groeien tot planten wanneer het in de grond wordt geplaatst. Bedrukt groeipapier is origineel, duurzaam en persoonlijk, en daarom perfect in te zetten als marketingmiddel.

5. Geschenken voor speciale gelegenheden

Veel bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens van hun klanten, zoals verjaardagen en jubilea. Met deze informatie kan het marketing- of klantenserviceteam van het bedrijf de klant voor de gelegenheid een speciaal cadeau sturen. Vaak is het cadeau een kortingscode of coupon, die de klant laat zien dat het bedrijf geeft om hun persoonlijke mijlpalen en hen ook aanmoedigt om meer producten en diensten te kopen.

6. Bonus voor verwijzingen

Wanneer klanten een bedrijf doorverwijzen naar hun vrienden en collega’s, creëren ze meer inkomsten voor het bedrijf en vergroten ze het merkbereik. Het belonen van doorverwijzingen kan klanten aanmoedigen om het merk met meer mensen te delen. Een doorverwijzingsprogramma kan verschillende beloningen omvatten, van geld tot geschenken die klanten waarderen. Een sportschool kan bijvoorbeeld een doorverwijsbeloningsprogramma hebben waarbij huidige klanten korting krijgen op hun maandelijkse lidmaatschapskosten voor elke nieuwe klant die ze doorverwijzen.

7. Klantwaarderingsdagen

Veel bedrijven en organisaties organiseren klantenwaarderingsevenementen, waar klanten producten kunnen uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan, kunnen deelnemen aan leuke activiteiten en kunnen communiceren met professionals uit het bedrijfsleven. Deze evenementen kunnen nieuwe consumenten aantrekken en bestaande klanten belonen voor hun loyaliteit. Overweeg om een evenement te organiseren voor een klantwaarderingsdag waar klanten kunnen communiceren met de medewerkers van het bedrijf, producten en diensten kunnen uitproberen en toegang krijgen tot exclusieve kortingen.

8. Merkartikelen

Merkartikelen kunnen waardering tonen en tegelijkertijd de klant meerdere keren per dag aan het bedrijf herinneren. Je kunt dit soort geschenken geven om bepaalde mijlpalen te vieren. Een accountantskantoor kan bijvoorbeeld merkmokken sturen naar de werknemers van een klein bedrijf dat onlangs zijn boekhoudcontract met het bedrijf heeft verlengd. Wanneer je het artikel kiest om aan klanten te geven, denk dan aan artikelen die ze misschien vaak gebruiken, zoals mokken, notitieblokken, pennen of kalenders, en voeg het logo van het bedrijf toe aan elk artikel.

9. Kortingsspecials

Klantenwaarderingsgeschenken kunnen ook speciale kortingen omvatten die bedrijven niet regelmatig aanbieden. Sommige bedrijven verlagen de prijs van bepaalde artikelen en diensten voor terugkerende klanten, om hen te stimuleren om bij het bedrijf te blijven. Bedrijven kunnen ook product- of dienstenbundels aanbieden om nieuwere klanten op lange termijn te behouden.

10. Toegang tot exclusieve aanbiedingen

Klanten toegang geven tot exclusieve aanbiedingen, zoals producten in beperkte oplage, seizoensartikelen of speciale prijzen, kan waardering tonen en hen aanmoedigen om extra aankopen te doen. Veel bedrijven geven langetermijnklanten vroegtijdige toegang tot nieuwe producten of diensten als een manier om klantenloyaliteit te behouden. Deze praktijk kan bedrijven ook in staat stellen om feedback van klanten te krijgen over nieuwe producten en diensten voordat ze deze lanceren voor het grote publiek.

11. Bedankbriefjes

Persoonlijke brieven tonen attentheid en helpen klanten zich gewaardeerd te voelen, vooral handgeschreven brieven. Een eenvoudige wenskaart met een paar zinnen om klanten te bedanken voor hun bedrijf kan een relatie opbouwen tussen de klant en het bedrijf. Je kunt een coupon of kortingscode in het briefje opnemen om klanten aan te moedigen extra producten en diensten te kopen.

12. Klantenloyaliteitsprogramma’s

Een klantloyaliteitsprogramma is een andere manier waarop bedrijven waardering tonen. Veel van deze programma’s belonen klanten met punten voor het doen van aankopen of het uitvoeren van andere acties, zoals het doorverwijzen van vrienden of het delen van berichten op sociale media. Als ze een bepaald aantal punten hebben, kunnen ze die gebruiken om merkartikelen te kopen of korting te krijgen op maandelijkse kosten. Met een succesvol klantloyaliteitsprogramma behouden bedrijven meer klanten en kunnen ze zelfs het aantal doorverwijzingen stimuleren.

13. Vakantiecadeaubonnen of kortingen

Bedrijven kunnen bestaande klanten speciale kortingen of coupons sturen tijdens belangrijke koopseizoenen, zoals de feestdagen. Het soort cadeau dat het bedrijf stuurt kan afhangen van het seizoen en van de producten of diensten die de klant in die periode zou willen kopen.

14. Donaties aan goede doelen

Sommige bedrijven geven aan non-profitorganisaties en steunen doelen die belangrijk zijn voor hun klanten. Ze kunnen klanten de mogelijkheid geven om een donatiebedrag en een goed doel te kiezen tijdens het afrekenen of ze kunnen beloven om een bepaald percentage van hun winst te doneren aan een specifieke organisatie. Vaak hebben deze organisaties betrekking op het product of de dienst die het bedrijf verkoopt, waardoor het bedrijf zijn naamsbekendheid in de branche kan vergroten. Een tandenborstelbedrijf zou bijvoorbeeld een euro van elke verkoop kunnen doneren aan een organisatie die tandheelkundige gezondheid bevordert in minder bedeelde gemeenschappen.