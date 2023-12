Relatiecrisis? Man van Sophie Hilbrand, koopt appartement met een andere vrouw!!

Het is zeker geen publiek geheim dat Sophie Hilbrand, van het programma Khalid & Sophie, al eens is getroffen door een burn- out en altijd nog angst heeft dat dit zal terugkeren. Ze heeft er zelfs nog eens een programma van gemaakt met de titel “Sophie in de kreukels”.

BURN OUT

Zeker lijkt dat Sophie en Waldemar in die tijd in aanraking zijn gekomen met Nicole Groothengel, die mensen die getroffen zijn door een burn-out te begeleiden. Wellicht dat zij ook Sophie heeft geholpen.

APPARTEMENT HOOFDDORP

Het kan daarom geen toeval zijn, dat Waldemar uitgerekend met een burn-out specialist een appartement heeft gekocht en wel in Hoofddorp. Zij betaalden voor het appartement een koopsom van iets meer dan 180.000 euro en betaalden het optrekje met eigen geld.

HUWELIJKSCRISIS

Wat nu precies de reden hiervan is, is niet bekend. Zien de twee het als een goede investering of wellicht ontmoeten zij elkaar hier regelmatig? Natuurlijk kan zoiets leiden tot geruchten, dat de…