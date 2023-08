Relatie Ruud de Wild en Olcay Gulsen op de klippen?: ‘Ik ben boos’

De unieke relatie van Ruud de Wild en Olcay Gulsen

Ruud de Wild en Olcay Gulsen hebben een unieke relatie. De twee zouden het namelijk wel gezellig hebben met elkaar, maar niet op een intieme manier. Yvonne Coldeweijer vertelde over de bijzondere relatie die de twee met elkaar hebben. Ze lijken eerder goede vrienden, dan liefdespartners.

“Het is sowieso een uniek stel dat al eerder in interviews liet weten dat ze eigenlijk niet intiem zijn met elkaar, omdat ze daar geen behoefte aan hebben”, liet Yvonne Coldeweijer weten. “Met name Olcay, maar Ruud heeft zelf ook iets soortgelijks gezegd. Ik ben benieuwd of ze eigenlijk meer goede vrienden van elkaar zijn en of de relatie met gebrek aan intimiteit wel op de lange duur levensvatbaar blijft.”

Ruud en Olcay uit elkaar?

