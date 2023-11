Rel rondom zieke Tim den Besten escaleert volledig: Yvonne Coldeweijer verklaart oorlog

Yvonne Coldeweijer is het helemaal zat, en nagelt Tim den Besten volledig aan de schandpaal. Hij noemt hem zelfs ‘knettergestoord’…

Het is een spannende tijd voor Yvonne Coldeweijer. Niet alleen is de juicequeen hoogzwanger, maar ze heeft ook nog eens hele grote juice te pakken. Zo kwamen er al eerder berichten naar buiten over presentator Tim den Besten en daar gaat Yvonne nu écht keihard op in.

Yvonne Coldewijer vertelt waarheid over Tim den Besten

Op het Instagram kanaal van LifeofYvonne kwam naar voren dat er een onderzoek naar Tim den Besten loopt vanuit het Parool. Het zou gaan om het ernstig lastigvallen van zijn slachtoffers en identiteitsfraude. Hier kwam Yvonne dus mee naar buiten en dat shockeerde iedereen enorm. Tim is al jarenlang presentator bij VPRO en gebruikt zijn social media heel erg actief. Toch was het al veel volgers opgevallen dat hij de afgelopen erg stil was. Nadat Yvonne dus het nieuws bracht vanwege dit onderzoek, leek het allemaal op zijn plek…