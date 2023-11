Reizen | Aandelen zitten weer in de lift

Booking.com zag de omzet jaar op jaar met 21% stijgen, tot $7,3 mrd. De koers reageerde flauwtjes met -1,4%. Het kleinere Tripadvisor realiseerde een omzetstijging van 16% tot $533 mln. Nabeurs ging de koers 10,0% omhoog. De grootste koersexplosie was voor Expedia. De omzet steeg jaar op jaar met 9% tot $3,9 mrd. Dat was maar fractioneel hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De positieve verrassing was de 33% stijging van de winst per aandeel tot $5,41, ruim boven de consensus van $5,00. Het gaf Expedia die dag 19% koerswinst.



Het verminderen van corona is goed voor de reisbureaus. Opvallend is wel het verschil in koersbewegingen in 2023 en de jaren ervoor. Het aandeel Booking.com steeg dit jaar al +48% en er hangt een…