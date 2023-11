Reder Maersk onderuit door lage vrachttarieven,…

Het Deense rederij Maersk (MAERSK B) rapporteerde een scherpe daling van de winst en omzet en kondigde aan dat het 10.000 banen schrapt, bovenop zijn bestaande herstructureringsprogramma. Het aandeel Maersk daalt na dit nieuws op de beurs van Kopenhagen met 11%.

“Onze sector wordt geconfronteerd met een nieuw normaal, met een gematigde vraag, prijzen die weer in lijn zijn met historische niveaus en inflatiedruk op onze kostenbasis. Sinds de zomer hebben we in de meeste regio’s overcapaciteit gezien, wat heeft geleid tot prijsdalingen en geen merkbare stijging in recycling van schepen of opleggen”, aldus CEO Vincent Clerc in een verklaring.

De groep waarschuwde al in augustus dit jaar voor een scherpere daling van de wereldwijde vraag naar zeecontainervervoer dit jaar, als gevolg van de trage economische groei en voorraadafbouw in de nasleep van de covid-19-pandemie.

Sombere toon

Michael Field, Morningstar's European marktstrateeg, zegt in een reactie: "Maersk kwam vandaag…

