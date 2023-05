10 Belangrijke Redenen om meer Tweedehands Spullen te Kopen

Met de introductie van massaproductie tegen lage kosten voelen steeds meer mensen zich minder gestimuleerd om gebruikte producten te kopen. Hoe dan ook, de markt voor tweedehands artikelen blijft populair. Velen van ons hebben minstens één artikel dat we op een veiling, in een tweedehands winkel of in een liefdadigheidswinkel hebben gekocht.

Het kopen van tweedehands goederen, vooral kleding, hoeft niet te betekenen dat je je niets nieuws kunt veroorloven. Het kan zijn dat de artikelen in tweedehands winkels zeldzame vintage zijn, beperkt voorradig, of iets van aanzienlijke waarde dat je misschien nooit meer kunt kopen als je het misloopt.

Wat je redenen ook zijn, kiezen voor tweedehands artikelen is een geweldig idee. Ze bieden je veel waarde en doen tegelijkertijd het milieu een groot plezier.

Als we het hebben over tweedehands spullen denken we misschien gemakkelijk aan kleding. Ja, winkelen bij kringloopwinkels voor tweedehands kleding en andere modeartikelen is het meest gebruikelijk. Maar we kunnen ook artikelen als meubels, boeken, elektronica, babyspullen, een nieuwe auto, tweedehands cadeaubonnen, gereedschap, kinderspeelgoed en huishoudelijke artikelen, muziekinstrumenten, verzamelobjecten, videospelletjes en vele andere als tweedehands kopen.

Het kopen van deze artikelen bij ruilwinkels bespaart niet alleen geld in vergelijking met wat een nieuw exemplaar kost. Het stimuleert ook hergebruik, wat duurzaam is voor het milieu. Met andere woorden, je doet jezelf en het milieu een plezier als je tweedehands spullen koopt.

Waarom je tweedehands zou moeten kopen

1. Voorkom verspilling

De op vijf na grootste uitgave van huishoudens in Europa is het kopen van kleding. Hoewel dit geen verspilling van het huishoudinkomen is, kan een deel van dat geld goed gebruikt worden voor andere behoeften. Ook is het effect van zoveel kleding op het milieu extreem groot. De kledingindustrie creëert een enorme hoeveelheid afval in de toeleveringsketen en aan het eind van het kledingleven, waar het vaak in een willekeurig gebied wordt weggegooid.

Eindgebruikers gooien veel van hun gebruikte kleding liever op stortplaatsen en stortplaatsen, en het effect van zulke handelingen is niet duurzaam. Geen enkel land ter wereld heeft, ongeacht zijn grootte, de ruimte om deze afvalpraktijk in stand te houden.

2. Steun een goed doel

Veel kringloopwinkels doneren een deel (of zelfs alle) van het geld dat je uitgeeft aan de aankoop van gebruikte kleding en andere producten aan non-profitorganisaties. Dit helpt het deel van kleding en textiel dat anders naar stortplaatsen of verbrandingsovens zou gaan te verminderen en biedt werkgelegenheid voor meer mensen.

Om er zeker van te zijn dat je geld naar goede doelen gaat, doe je wat onderzoek naar de kringloopwinkels in je omgeving. Vraag ze of ze aan goede doelen verbonden zijn en hoe je als klant meer kunt doen. Zo geef je geld uit om dingen te kopen die je nodig hebt en help je tegelijkertijd anderen met hun behoeften.

Je kunt om verschillende redenen de winkeltrill voelen (en genieten), waaronder iets goeds doen voor je gemeenschap.

3. Vermijd onethische en controlerende strategieën van fabrikanten

Tweedehands winkelen en ethisch winkelen gaan hand in hand. Als regelmatige kringloopwinkelier draag je minder bij aan de gemiddelde productie van fabrikanten. Dit gebeurt als we er als mondiale samenleving voor kiezen om minder nieuwe producten te kopen. Fabrikanten maken zoveel om een hongerige markt te bevredigen. Verminder de vraag, en we verminderen de activiteiten die bijdragen tot vervuiling en aantasting van ons milieu.

Ook zijn de productiestrategieën van bedrijven die goederen in massa produceren niet handig en bevorderlijk voor hun werknemers. Een toenemende vraag naar deze in massa geproduceerde goederen zal alleen maar uitbuitende en onethische praktijken ondersteunen. Vaak tarten ze de mensenrechten.

Hoewel er goede bedrijven zijn die ethisch en transparant zijn met hun methoden en strategieën, zijn dat er maar een handvol, en hun producten zijn meestal vrij duur, met hun prijzen boven wat een gemiddeld persoon zich kan veroorloven.

Dus elke keer dat je gebruikte goederen koopt en verkoopt, investeer je in het opbouwen van een eerlijkere wereld door het verminderen van slavenarbeid. Als wij onze koopgewoonten veranderen, dan zullen fabrikanten ook hun productiestrategieën moeten veranderen en meer ethische mode produceren.

4. Vermindert milieuvervuiling en bespaart grondstoffen

Een aanzienlijk percentage van het katoen dat voor textiel wordt verbouwd is sterk afhankelijk van pesticiden die de bodem verzuren en de nabijgelegen watervoorziening vervuilen.

Een van de vele opmerkelijke fast fashion feiten is dat de industrie ongeveer 20% van het mondiale afvalwater produceert en ongeveer 10% van de mondiale koolstofemissies uitstoot, wat meer is dan wat de zeescheepvaart en internationale vluchten samen uitstoten. Dit bewijst verder hoe onze activiteiten meer schade aan het milieu toebrengen.

In plaats van de problemen te vergroten, kunnen we een verandering teweegbrengen door nieuwe koopgewoonten aan te nemen om duurzaam en milieuvriendelijk te worden.

Voordat je die nieuwe kleren bij je favoriete winkel koopt, denk eens na over de grondstoffen die in de productie ervan zijn gaan zitten en hoe we die hadden kunnen gebruiken voor een milieuvriendelijk doel. Zelfs als je koopt bij een duurzaam kledingmerk of een merk dat milieuvriendelijke productie voorstaat, vereist de productie nog steeds energie en materialen.

5. Verminder de negatieve invloed op het milieu

Ons klimaat heeft in de loop der tijd drastische veranderingen ondergaan als gevolg van onze dagelijkse activiteiten die schadelijk en niet-duurzaam zijn gebleken. De mode-industrie is wereldwijd de op een na grootste industrie en de op een na grootste vervuiler van het milieu.

De productie van katoenen kleding verbruikt veel water en energie. Als je kringloopkleding, schoenen, tassen en andere modeartikelen koopt en verkoopt, verminder je de vraag naar nieuwe artikelen en daarmee de druk op fabrikanten om deze artikelen in grote hoeveelheden te produceren.

Bovendien, als je bij plaatselijke winkels winkelt voor tweedehands goederen, steun je plaatselijke bedrijven en help je de uitstoot van transport en reizen te verminderen. Lokaal kopen is bijna altijd beter voor het milieu.

Mensen die tweedehands auto’s kopen helpen de noodzaak voor bedrijven te verminderen om materialen te kopen die nodig zijn om de auto te bouwen en over de wereld te verschepen, waardoor de vervuiling tot op zekere hoogte wordt verminderd. Met andere woorden, tweedehandsmarkten hebben een positief effect op het milieu.

6. Krijg producten van hoge kwaliteit voor een lagere prijs

Dit blijft de drijvende kracht achter het kopen van tweedehands in plaats van nieuw. Veel mensen kopen hun kleren, handtassen, meubels en kinderspullen liever bij kringloopwinkels. Hun reden is dat verschillende nieuwe merkartikelen, vooral kleding, gemaakt zijn met materialen van mindere kwaliteit en tegen hoge prijzen worden verkocht.

Onthoud dit de volgende keer dat je kleding, een boek, meubels, elektronica en meer wilt kopen. Bekijk eerst de kringloopwinkels bij jou in de buurt, en misschien vind je iets wat je leuker vindt dan de populaire artikelen.

7. Ontdek enkele luxemerken

Het is heel goed mogelijk om bij het tweedehands winkelen op een gelukkige luxe vondst te stuiten. Sommige mensen verdienen zelfs een bijverdienste door te snuffelen naar voorwerpen van hoge waarde en ze met winst door te verkopen. Je kunt die artikelen die je misschien alleen online ziet en buiten je budget vallen voor minder geld kopen of door een cadeaubon te gebruiken bij een tweedehands winkel.

Er liggen duizenden luxe producten in dit soort winkels, wachtend op iemand die ze herontdekt. Veel van deze winkels hebben een app waarmee je naar deze producten kunt shoppen.

Je kunt high-end designer outfits vinden op eBay, Facebook, een online kringloopwinkel, een rommelmarkt, liefdadigheidswinkels, of vintagewinkels. En je zou zomaar een zeldzaam vintage of luxe item kunnen vinden waar je dol op zult zijn.

In plaats van iets nieuws te kopen van fast fashion merken, verlengt het kopen van tweedehands kleding of producten uit een kringloopwinkel de levenscyclus van tweedehands kleding of producten, wat een ongelooflijke manier is om afvalvervuiling te voorkomen.

8. Verlengt de levensduur van een artikel

Hergebruik zorgt ervoor dat we voorwerpen ten volle gebruiken. Of je je nu geen gloednieuw product kunt veroorloven of milieubewust bent, maak er een gewoonte van om tweedehands te kopen.

Of je nu tweedehands winkelt om dat voorwerp te gebruiken, te doneren of iemand cadeau te doen, je maakt het nuttig en geeft het een nieuw leven. Tweedehands kleding is ook een uitstekende keuze om kleding die je al hebt te upcyclen door ze te repareren, op te lappen of te restylen.

Als je het voor eigen gebruik koopt, zorg er dan voor dat je het met zorg gebruikt. Houd het artikel in uitstekende staat, zodat je het later kunt doneren, doorverkopen of cadeau kunt doen.

Wat je ook besluit te doen, het hergebruik- en recycleproces gaat door, waardoor het een item minder is dat op een stortplaats zou belanden.

9. Je kunt onderhandelen over een betere prijs

Als je naar een rommelmarkt gaat om wat kringloopgoederen te kopen, komt iedereen in de hoop een goede deal te krijgen. Dat geldt zowel voor de koper als de verkoper. In tegenstelling tot in massa geproduceerde nieuwe goederen die met een vaste prijs komen, kun je bij het kopen van kringloopgoederen onderhandelen met de verkoper en bespaar je meer geld.

Jullie kunnen beiden onderhandelen over verschillende producten en tot een bedrag komen dat voor jullie beiden goed werkt. Hoewel de verkoper misschien voor elk artikel een prijs heeft vastgesteld, kun je in de meeste gevallen de prijs naar beneden slaan.

10. Stimuleert het opbouwen van een gemeenschap

Het is bijna onmogelijk om regelmatig gebruikte spullen van mensen te kopen zonder vriendschappen en gemeenschapsbanden op te bouwen, een van de redenen waarom kringloop zo populair is geworden.

In het geval van een rommelmarkt kun je bijvoorbeeld nieuwsgierig zijn naar het verhaal achter bepaalde spullen die te koop staan. Als je besluit het de verkoper te vragen, kan dat een gesprek op gang brengen dat je perspectief verruimt en je meer redenen geeft om bij hen te kopen.

Stel ook dat je regelmatig bij een bepaalde liefdadigheidswinkel of kringloopwinkel bij jou in de buurt winkelt. In dat geval zul je waarschijnlijk vertrouwd raken met de verkoper, die je misschien zelfs belt telkens als er nieuwe aanvoer is.