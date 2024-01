Redenen om Business Analist te worden (Toegankelijk voor Iedereen)

business analist kan je helpen bij het plannen van je carrièrepad, en dat kun je doen door het onderwerp te onderzoeken. In dit artikel bespreken we enkele van de belangrijkste redenen waarom een

te worden je helpen beslissen of dit een geschikte carrière voor je is. Het ontdekken van de positieve kanten van een baan als

Wat is een business analist?

Een business analist is een professional die huidige en historische bedrijfsgegevens evalueert om de organisatie te helpen effectieve beslissingen te nemen. Ze communiceren rechtstreeks met de belanghebbenden van een organisatie en proberen voortdurend manieren te identificeren waarop verschillende werkwijzen de activiteiten kunnen verbeteren.

Veel bedrijven vertrouwen sterk op business analisten om complexe gegevenssets aan belanghebbenden te presenteren, zodat ze in uiteenlopende situaties de meest geschikte beslissingen kunnen nemen.

Wat zijn redenen om business analist te worden?

Enkele van de belangrijkste redenen waarom een carrière als business analist een goede beslissing kan zijn:

1. Impactvol werk

Hoewel de meeste rollen bijdragen aan het succes van een organisatie, krijgen werknemers meestal niet de kans om een directe verbetering te zien door iets wat zij hebben gedaan. Business analisten werken aan het verbeteren van bepaalde bedrijfspraktijken en -processen en kunnen meestal de positieve impact zien die een effectief nieuw beleid heeft op de organisatie, haar medewerkers en haar klanten. Dit kan een krachtig motivatiemiddel zijn, omdat je uit de eerste hand ziet hoeveel mensen profiteren van jouw goede werk.

2. Anderen helpen

De rol van een business analist is meestal het oplossen van complexe zakelijke uitdagingen. Succes op dit gebied kan een breed scala aan mensen helpen. Afhankelijk van het precieze probleem dat je oplost, kun je mensen die voor jouw organisatie werken helpen hun werk efficiënter en effectiever te doen. Naast de positieve professionele gevolgen, zoals collega’s helpen hun taken effectiever uit te voeren en de organisatie helpen grotere winsten te genereren, kan succes als business analist ook het persoonlijke leven van mensen verbeteren door hun werk makkelijker te maken.

3. Doorgroeimogelijkheden

Als business analist zijn er altijd nieuwe manieren om de praktijken en activiteiten van je bedrijf te verbeteren, wat betekent dat je regelmatig gemotiveerd bent om nieuwe dingen te leren en je als professional te verbeteren. Om je organisatie op de hoogte te houden van de laatste trends in de sector is meestal voortdurend onderzoek nodig, wat een motivatie kan zijn om je vaardigheden aan te scherpen. Dit kan na verloop van tijd een positief effect hebben op je carrière, omdat de kennis en ervaring die je vergaart kunnen leiden tot een top managementfunctie.

4. Nieuwe uitdagingen

Omdat de meeste business analisten steeds voor nieuwe uitdagingen staan, is hun werk meestal niet repetitief. Naast het feit dat ze steeds andere taken hebben, hebben business analisten meestal ook de vrijheid om hun eigen planning te bepalen. Elk project is anders, dus de business analist heeft de flexibiliteit om te beslissen hoe hij elke nieuwe uitdaging het beste kan aanpakken.

5. Hoge mate van onafhankelijkheid

Business analisten moeten vaak nieuwe taken uitvoeren en ongekende uitdagingen aangaan, wat betekent dat ze meestal niet nauwgezet een bepaalde reeks procedures hoeven te volgen. Ze communiceren ook voortdurend met het hogere management van hun bedrijf, waardoor ze het vertrouwen en de vrijheid hebben om problemen aan te pakken zoals zij dat gepast vinden. Dit geeft ze een hogere mate van onafhankelijkheid dan de meeste andere bedrijfsgerelateerde functies.

6. Veel vraag

De snelle vooruitgang in technologie betekent dat de hoeveelheid gegevens die organisaties genereren aanzienlijk is toegenomen. Hierdoor zijn veel bedrijven meer datagestuurd geworden en hebben ze meer behoefte aan professionals die de gegevens kunnen analyseren en gebruiken in het voordeel van de organisatie. Hierdoor is ook het aantal situaties en contexten toegenomen waarin er veel vraag is naar de vaardigheden van een business analist. Aangezien het niet waarschijnlijk is dat deze trend in de nabije toekomst zal veranderen, betekent het worden van een business analist dat er waarschijnlijk nog lange tijd vraag zal zijn naar je vaardigheden en expertise.

7. Samenwerking over een breed spectrum

Het werk van een business analist vereist dat je communiceert en samenwerkt met collega’s van verschillende afdelingen binnen de organisatie. Veel van je projecten zullen invloed hebben op een groot aantal afdelingen, dus de kans is groter dat je met nieuwe mensen samenwerkt. Hierdoor kun je leren van een breed scala aan mensen en nieuwe connecties maken, wat elke werkdag interessanter kan maken.

Tips om business analist te worden

Neem deze tips in overweging als je besluit om business analist te worden:

Zorg ervoor dat je de rol begrijpt. Voordat je probeert om business analist te worden, kan het helpen om de functie te onderzoeken en er zeker van te zijn dat het een geschikte keuze voor je is. Ondanks alle positieve kanten van de baan, kun je ontdekken dat je er niet het juiste temperament en de juiste vaardigheden voor hebt.

Leer de basisprincipes van business analyse. De meeste business analisten hebben een bachelordiploma in een verwant vakgebied, zoals financiën, bedrijfskunde of boekhouding, waardoor ze een basiskennis van bedrijfsanalyse hebben. Als je een niet-verwant diploma hebt of halverwege je carrière wilt overstappen, kun je je kansen op succes vergroten door de technische vaardigheden die nodig zijn voor een carrière als business analist te onderzoeken en te leren.

Werk aan je projectmanagement en presentatievaardigheden. Het presenteren van je analyse en conclusies aan de belanghebbenden van een organisatie en hen overtuigen om je aanbevelingen te implementeren vereist sterke presentatie- en projectmanagementvaardigheden. Het ontwikkelen van deze competenties kan je kansen om een business analist te worden en succesvol te zijn in die rol aanzienlijk verbeteren.

Verder specialiseren als business analist

Overweeg je een verdere specialisatie in Business Analyse? Dan is de Business Analysis Body of Knowledge, oftewel de BABOK Guide, onmisbaar. BABOK is een instrument dat je helpt om je werkwijze als business analist te standaardiseren en te professionaliseren, met als ultieme doel: certificering. Capgemini Academy verzorgt diverse gespecialiseerde BABOK-trainingen om je hierbij te ondersteunen.

De BABOK guide helpt je bij het uitvoeren van verbeterde business analyses, het vaststellen van competenties, het beoordelen van trainingsbehoeften en het plannen van carrièreontwikkeling.

Waarom zou je een BABOK training volgen?

Het begrijpen en toepassen van BABOK vereist specifieke kennis. Terwijl sommige analisten dit geleidelijk aan leren tijdens hun werk, leidt dit niet tot certificering.

Een gestructureerde training biedt voordelen zoals het leren via een georganiseerd proces, professionele begeleiding, en de mogelijkheid tot interactie en discussie in groepsverband.

Voor wie is een BABOK-training relevant?

Niet alleen voor Business Analisten die volgens BABOK willen werken, maar ook voor medewerkers die met deze analisten samenwerken, zoals business analisten (junior, medior, senior), informatie-analisten, product owners, projectleiders, systeemanalisten, systeemontwikkelaars en architecten.