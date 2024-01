Redactietips Stephen | Voorzichtig en goed gespreid beginnen

Het afgelopen jaar lag het gemiddeld rendement van mijn zes tips niet alleen boven het rendement van de AEX-index, Stoxx Europe 600 Index én S&P500-index (in euro’s) maar behaalde het zestal gelukkig ook een positief rendement van 23,2%. KLA en Gerresheimer waren de uitblinkers met rendementen van meer dan 50%, maar alle zes tips sloten het jaar in de plus af. Wel viel het rendement van Hensoldt (+11,8%) mij tegen.

Relatief voorzichtige verwachtingen – zeker ten opzichte van branchegenoot Rheinmetall – en een met nieuwe aandelen gefinancierde overname zetten een stevige rem op de koersontwikkeling. Ik vervang Hensoldt door de meer ‘defensieve’ branchegenoot BAE…