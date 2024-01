Redactietips Jeff I Drie kansrijke aandelen dicht bij huis

Met mijn tips voor 2024 blijf ik net als vorig jaar dicht bij huis. Dit sluit aan bij mijn beleggingsstrategie “veel weten van weinig”. De keuze is ditmaal gevallen op twee Nederlandse technologiebedrijven en een Belgische Holding.

TKH (29 december: €39,68)

TKH is een Nederlands technologiebedrijf dat actief is in verschillende groeimarkten. 80% van de omzet is gerelateerd aan trends als…