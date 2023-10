Redactietips | Derde kwartaal biedt opmerkelijke volatiliteit

Na een zeer voorspoedig eerste halfjaar bewogen de beurzen in het derde kwartaal per saldo zijwaarts en dat gold ook voor onze persoonlijke redactietips. Van de nog lopende 23 tips bleven Gerresheimer (Stephen Hendriks) en Owens Corning (Menno van Hoven) de koplopers en First Majestic (Karel Mercx) en Just Eat Takeaway (Jeff Thijssen) de achterblijvers.

Van de 23 tips boekten er twaalf een positief rendement (inclusief dividend en in euro’s) en elf een verlies. Zo’n zelfde verhouding gold voor de tips van eigen bodem. Van Lanschot Kempen, Arcadis en ASML behaalden winst met twee cijfers voor de komma, Unilever zorgde voor een klein plusje en SBM Offshore, Galapagos en dus Just Eat Takeaway boekten een negatief rendement.

Ga direct…