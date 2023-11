Red Bull-coureur Sergio Pérez geeft het eindelijk zelf toe: ‘Ik ben niet zo goed’

In een zeldzaam moment van zelfreflectie heeft Red Bull-coureur Sergio Pérez na een teleurstellend raceweekend in Mexico erkend dat hij beter moet presteren. Zijn droom van een heroïsch thuisoptreden viel in duigen na een mislukte eerste bocht, waarmee hij de toon zette voor een dag om snel te vergeten. “Mexico was een hele slechte dag voor mij,” gaf Pérez toe, zijn gebruikelijke strijdlustige toon verruilend voor een van ontgoocheling.

Sergio Pérez is zeer kritisch op zichzelf

De afgelopen weken was Sergio Pérez vooral strijdvaardig en ondanks alle kritiek nog vrij zelfverzekerd. Er lijkt na zijn enorme afgang tijdens de GP van thuisland Mexico toch iets te zijn geknakt bij de Red Bull-coureur. Met slechts twee overwinningen dit seizoen en meerdere tegenvallende races voelt Pérez de druk toenemen. Terwijl er geruchten circuleren dat Daniel Ricciardo klaarstaat om hem te vervangen als zijn prestaties niet verbeteren, toont hij in een nieuwe interview met Viaplay een…