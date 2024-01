Recordaantal Zonnepanelen in Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland Zorgt voor Netdruk

Leestijd: < 1 minuut

Het aantal nieuw aangesloten zonnepanelen op daken van woningen in Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland heeft vorig jaar een record bereikt. Maar de zonnestroom die consumenten daarmee opwekken zorgt “voor steeds meer drukte op het elektriciteitsnet”, merkt netbeheerder Stedin, die daarom oproept de stroom zo veel mogelijk direct in huis te gebruiken.

Volgens Stedin werden in de drie provincies, het verzorgingsgebied van de netbeheerder, zo’n 1,7 miljoen panelen aangesloten op het stroomnet. Dat is bijna een half miljoen meer dan een jaar eerder. Alle zonnepanelen samen hebben nu een vermogen van 2,1 gigawattpiek. “Op een zonnige dag om 12.00 uur levert dat genoeg elektriciteit op om in één klap alle woningen in Zuid-Holland van elektriciteit te voorzien”, legt de netbeheerder uit.

Stedin schrijft het succes van zonnepanelen onder meer toe aan de salderingsregeling. Daardoor kunnen consumenten zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het…