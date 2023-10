Rechter spoort Ripple en SEC aan om te Schikken

Op 16 april 2024 staat de vervolgrechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op de agenda. Echter, het kan zijn dat deze rechtszaak niet doorgaat. Rechter Analisa Torres heeft beide partijen dringend geadviseerd om een schikking te overwegen.

Wat zou een schikking betekenen voor Ripple?

Ripple en de SEC staan voor de mogelijkheid om tot een schikking te komen. Zo’n schikking kan op diverse manieren vorm krijgen. Eén van de opties is dat Ripple een boete betaalt zonder enige vorm van wangedrag te erkennen. Bovendien zou de schikking duidelijke kaders kunnen stellen over de toekomstige behandeling van XRP door regelgevende instanties, en de vraag of het als een effect wordt beschouwd.

Binnenkort staat er een pretrial-conferentie op de agenda, waarbij beide partijen formeel bijeenkomen voordat de daadwerkelijke rechtszaak…