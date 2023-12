Rechter doet uitspraak over zaak Peter Gillis en Nicol Kremers: ‘dwangsom van 40.000’

Vandaag doet de rechter uitspraak over de beruchte Peter Gillis en Nicol Kremers-casus. Kremers zou namelijk een overeenkomst hebben getekend waarin staat dat ze geen details mag delen over hun relatie. Nu Nicol zelfs een eigen boek gaat uibrengen over hun ‘gewelddadige’ romance, wil Petertje geld zien voor elke uitspraak die ze nog over hem doet. En veel ook. Wat besluit de rechter?

Peter Gillis en Nicol Kremers hebben na hun breuk beiden een vaststellingsovereenkomst getekend. Hiermee spraken ze af beiden geen uitspraken te doen over hun relatie. Nicol strooit sindsdien met persoonlijke verhalen en wetenswaardigheden over haar liefdesverhouding met Gillis. Nu ze zelfs een eigen boek gaat uitbrengen met haar kant van het verhaal, eist Peter inzage in het boek voordat het wordt uitgegeven.

Inzage boek

De rechter heeft vandaag bepaald dat Peter geen recht heeft op inzage. Hij kan namelijk niet voldoende onderbouwen…