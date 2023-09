Rechter beslist maandag over extra tijd reorganisatie Big Bazar

Leestijd: 2 minuten

Winkelketen Big Bazar hoort maandag of het bedrijf langer de tijd krijgt om zijn financiën op orde te krijgen. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vrijdag beslist. Daar vond een zitting plaats waarin Big Bazar moest toelichten waarom een zogeheten afkoelingsperiode van belang is om afspraken met schuldeisers te maken en te reorganiseren.

De afkoelingsperiode is onderdeel van een zogeheten Whoa-procedure. Daarmee hebben ondernemingen sinds 2021 een extra mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. De procedure is bedoeld voor levensvatbare bedrijven met gezonde activiteiten, maar die vanwege hoge schulden toch dreigen om te vallen bij het doorvoeren van een reorganisatie.

Het is de vraag in hoeverre de rechter Big Bazar voldoende levensvatbaar acht. In een jaarrekening die bij de rechtbankstukken is gevoegd, valt te lezen dat het bedrijf in de periode 2020 tot en met 2022 jaarlijks verliezen van 13 miljoen tot ruim 17 miljoen euro leed. Daaronder…