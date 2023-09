Rechtbank keurt de verkoop van digitale activa van FTX goed

In een recente ontwikkeling heeft Rechter John Dorsey van de Delaware Bankruptcy Court op 13 september groen licht gegeven voor de verkoop van digitale activa van FTX. Opmerkelijk is dat er aanzienlijke aanpassingen zijn aangebracht in het oorspronkelijke conceptbesluit dat de verkoop goedkeurde, en deze wijzigingen werden op de dag ervoor ingevoerd.

Meeste digitale activa mag verkocht worden

FTX krijgt groen licht om digitale activa, met uitzondering van Bitcoin en Ethereum, evenals “specifieke tokens die verband houden met interne belanghebbenden,” op geplande basis via een beleggingsadviseur te verkopen. Dit proces zal verlopen in wekelijkse tranches en wordt onderworpen aan vooraf vastgestelde richtlijnen. In de aanstaande initiële week zal de verkoop beperkt zijn tot $50 miljoen, gevolgd door een verhoogde limiet van $100 miljoen in opeenvolgende weken….