Recente releases op Netflix in februari 2024

Februari, de maand van liefde en verleiding, brengt niet alleen romantiek, maar ook een overvloed aan Netflix-schatten. Laat de gure winterdagen achter je en dompel jezelf onder in de warme gloed van het scherm, want Netflix heeft voor deze maand enkele adembenemende releases in petto. Van nostalgische klassiekers tot nieuwe ontdekkingen. Bereid je voor op een maand vol filmisch genot.

Terug naar de zomer van ’83

De liefde kent geen seizoen, maar op 1 februari neemt Netflix je mee naar de zwoele zomer van 1983 met de terugkeer van “Call me by your Name”. Deze tijdloze film, met de betoverende Timothée Chalamet in de hoofdrol, belooft niet alleen romantiek. Ook een reis naar een Italiaanse villa, waar een liefdesdrama ontvouwt, hoort erbij. De enthousiaste reviews begeleiden deze film als een warme bries, waardoor het een must-watch is voor de romantici onder ons.

Een romantisch avontuur

Voor de liefhebbers van romantiek die hunkeren naar een langer…