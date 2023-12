Realty Income | Koersdaling overtrokken

Met een beurswaarde van $38,5 mrd is Realty Income een van de grootste spelers in de zogeheten ‘net-lease’ commerciële vastgoedmarkt. Bij net-lease huurcontracten neemt de huurder ook de onderhoudskosten, belastingen en verzekeringen voor zijn rekening. Eind september had het bedrijf activa ter waarde van bijna $60 mrd, bestaande uit 13.282 vastgoedobjecten, die zijn verhuurd aan 1.324 klanten. De resterende gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt circa 9,7 jaar en de portefeuille kent nauwelijks leegstand. Hoewel het vastgoed hoofdzakelijk in de Verenigde Staten staat, heeft de Europese portefeuille inmiddels een omvang bereikt van $9,0 mrd.

