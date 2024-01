Real Madrid plaatst zich voor finale Supercup: Atlético wordt spectaculair verslagen

Real Madrid heeft zich woensdagavond verzekerd van een plek in de finale van de Spaanse Supercup. De formatie van coach Diego Ancelotti was in een waar spektakelstuk net wat te sterk voor rivaal Atlético: 5-3. Real Madrid neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen FC Barcelona en Osasuna.

De wedstrijd was nog niet eens begonnen of Atlético Madrid moest de eerste teleurstelling van de avond al slikken. De huidige nummer vijf van Spanje maakte voor de aftrap bekend dat Memphis Depay niet tot de selectie behoorde. De Oranje-international leek na een spierblessure eindelijk op de weg terug en was een paar dagen geleden nog tweemaal trefzeker in de beker, maar moest vanwege nieuwe klachten de kraker tegen Real Madrid aan zich voorbij laten gaan.



Ook een fitte Memphis was mogelijk niet aan de aftrap verschenen. Antoine Griezmann en Alvaro Morata vormen dit seizoen een dodelijk duo voorin bij…