Reacties op overlijden Matthew Perry stromen binnen

Het plotselinge overlijden van geliefd acteur Matthew Perry heeft voor geschokte reacties gezorgd. Fans over de hele wereld delen hun verdriet en herinneringen aan de ster. Een van de vele reacties luidt: “Dank je wel Matthew, dat je ons zoveel onvergetelijke momenten van plezier hebt bezorgd en ons zoveel hebt laten lachen.”

Een persoonlijke band

De Canadese premier Justin Trudeau, die met Perry op dezelfde lagere school zat, deelde zijn verdriet: “Het overlijden van Matthew is schokkend en droevig. Ik zal de spelletjes die we samen op het schoolplein speelden nooit vergeten, en ik weet zeker dat mensen over heel de wereld nooit het plezier dat je ze bracht zullen vergeten. Dank je wel voor al het lachen, Matthew. Je was geliefd – en je zult worden gemist.”

Collega’s in shock

Maggie Wheeler, die Janice speelde in Friends, deelde haar gevoelens op Instagram:…