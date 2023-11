Reactie Crypto-Gemeenschap op Kraken Rechtszaak: Deaton Bekritiseert ‘Oneervolle’ Gensler

De recente aanklacht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen Kraken, een prominente cryptocurrency exchange, heeft een aanzienlijke discussie binnen de crypto-gemeenschap ontketend. Deze zaak benadrukt de complexe en vaak gespannen relatie tussen regelgevende instanties en de crypto-industrie, en werpt licht op belangrijke vraagstukken met betrekking tot de regulering en het toezicht op digitale valuta’s en hun handelsplatformen.

De recente aanklacht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen de cryptocurrency exchange Kraken heeft aanzienlijke reacties opgeroepen binnen de crypto-gemeenschap. Deze ontwikkeling, zoals gedetailleerd beschreven in een artikel van Cointelegraph, markeert een kritiek moment in de discussie over de regelgeving en het toezicht op cryptocurrency exchanges.

De SEC’s beschuldiging, ingediend op 20 november, betreft Kraken’s vermeende operatie als een niet-geregistreerde exchange, broker, dealer en…