Razer Seiren V3 Chroma en Mini: kleurrijke microfoons voor streamers

De nieuwe Razer Seiren V3 microfoons sluiten goed aan in een kleurrijke studio-omgeving.

Met een V3 versie vernieuwt Razer de Seiren Chroma en Mini microfoons voor streamers. De Chroma krijgt rgb-verlichting, de Mini komt in drie kleuren beschikbaar.

Zowel de Razer Seiren V3 Chroma als de Razer V3 Mini zijn voorzien van een supercardioïde opnamepatroon. Daarmee moet je stemgeluid zo veel mogelijk afgezonderd worden van je omgeving. Daardoor moet je als streamende gamer of gamende streamer ook in een minder stille omgeving goed verstaanbaar zijn.

Razer Seiren V3 Chroma

De Razer Seiren V3 Chroma borduurt qua design voort op de Seiren V2 Pro, maar is opvallend genoeg wel iets goedkoper. De rgb-verlichting zorgt ervoor dat hij er toch duidelijk anders uitziet. Deze kan uiteraard samenwerken met de andere kleurrijk verlichten randapparatuur van het merk. Zo kan deze ook via de Razer Chroma software reageren op wat er in ondersteunde games gebeurt. De…