Razer Blade 14 (2023) review: uitstekende AMD gaming laptop

De Razer Blade 14 (2023) is een slanke, compacte laptop met zeer krachtige AMD processor, fraai beeldscherm en voldoende grafische prestaties voor de meeste games.

Je ziet de Blade-laptops relatief weinig in de Benelux. Jammer, want deze Razers notebook paraderen sinds jaar en dag met een ‘MacBook voor gamers’-aanpak. Strak en vooral chique gebouwd, met behoorlijk wat doelgerichte hardware onder de motorkap. De Razer Blade 14 met een AMD Ryzen 9 7940HS aan boord is daar niet anders in.

Strak in het pak dus. De Razer Blade 14 prijst zichzelf op een slank 14 inch chassis, wat dichtgeklapt net geen 18 millimeter dikte aantikt. Een zwarte, CNC-gesneden aluminiumbehuizing schenkt de laptop die chique en vooral stevige tast. De behuizing blijkt wel relatief stof- en vlekgevoelig, maar is in ieder geval tegen een stootje opgewassen. Voor een meerprijs van 500 euro (!) levert Razer ook een Mercury-witte variant.

Met een gewicht van circa 1,84 kilogram is…