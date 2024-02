Raven van Dorst reageert op Anouk-schandaal met nóg ranzigere foto

Er lijkt maar geen einde te komen aan het heuse mediacircus rondom Anouk’s bloedportret. Gister plaatste de Haagse zangeres een foto van een crime scene in haar toiletpot, om aan te geven dat échte vrouwen menstrueren. Raven van Dorst, die geboren is als hermafrodiet en haar mannelijke geslachtsdelen operatief liet verwijderen, zet Anouk nu op recalcitrante wijze ‘te kakken’.

Ongestelde Anouk

De 48-jarige Anouk is van mening dat transvrouwen geen echte vrouwen zijn. Om jezelf zo te mogen noemen, moet je in haar ogen aan bepaalde specificaties voldoen. Zo zou je maandelijks moeten bloeden als een rund en is het demonteren van je klokkenspel niet genoeg om plots vrouw te zijn. Middels een expliciete foto van haar ongesteldheid probeert ze dit gedachtegoed door de strotten van haar volgers te schuiven. “Het afhakken van je pipi maakt je nog geen vrouw, dit daarintegen wel.”

Boze BN’ers

Meerdere BN’ers lieten na dit…