Raven van Dorst plaatst foto met babybuik en volgers gaan door het lint

Raven van Dorst shockeert vandaag het wereld wijde web. Die poseert in een bh, een ontblote ronde buik en een getoupeerde Amy Winehouse-coupe. Is het iconische presentator zwanger?

“Happy Halloween,” schrijft Raven erbij. Die opgezwollen buik blijkt dus gewoon een prothese te zijn. Toch zijn diens volgers razend enthousiast in de reacties. “Het staat je anders heel goed hoor deze zwangere buik. Bovendien zou het een aanwinst zijn voor de wereld nog een mini Raven erbij,” schrijft iemand. Een ander: “Zwanger zijn was idd een nightmare. Maar het gedeelte wat erna komt zou jij denk ik best goed doen. Een boerderij een kind, en een liefdevolle ouder. Ik vind het wel idyllisch!”