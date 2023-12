Raven van Dorst koopt dit leuke dubbele benedenhuis in Rotterdam. Zie foto’s

Ze woont dus zeker niet in “boerderij van Dorst”….

TV presentatrice Raven van Dorst , bekend van het programma “Boerderij van Dorsta” waarin ze twee bekende Nederlanders uitnodigt, woont dus niet in de boerderij maar in een zeer leuk dubbel benedenhuis in de wijk Delfshaven in Rotterdam.

PRIJS DIE RAVEN VAN DORST HEEFT BETAALD

Raven, die ook bekend is met haar artiesten naam Ella Bandita en die nog twee jaar een relatie had met Christina Curry, de dochter van Patricia Paay en Adam Curry, kocht het huis voor de prijs van 597.500 euro en nam er een hypotheek op van 725.000 euro.

DIT KREEG RAVEN VOOR HAAR GELD

Het huis heeft een woonoppervlakte van 133 vierkante meter en telt in totaal vier kamers waaronder twee slaap- en 1 badkamer. De keuken is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur.

Gelukkig bezit Raven nog een stukje natuur middels haar tuin. Ze heeft uiteindelijk gekozen voor een huis in de stad en niet in de natuur.