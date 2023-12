Ratingbureau bezorgder over financiën Chinese overheid

Leestijd: 2 minuten

Kredietbeoordelaar Moody’s ziet de financiële risico’s voor de Chinese overheid toenemen. Het ratingbureau verandert zijn rapportcijfer voor de financiële gezondheid van het Aziatische land nog niet, maar verlaagt de vooruitzichten wel naar “negatief”. Dat betekent dat Moody’s rekent op een afwaardering in de toekomst.

Analisten van het bureau verwachten dat de centrale overheid in Beijing lokale overheden financieel te hulp schiet, omdat die in de problemen zijn gekomen door de vastgoedcrisis in het land. Daarnaast blijft de met problematische schulden overladen vastgoedsector krimpen. Moody’s is ook somberder over de kredietwaardigheid van China doordat de economische groei waarschijnlijk afzwakt in vergelijking met de sterke groeicijfers in eerdere jaren.

Staatsobligaties van China, de op een na grootste economie ter wereld, hebben nu nog altijd een kredietoordeel van A1. Dat is enkele plekken onder het hoogst haalbare kredietoordeel,…