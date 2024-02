‘Ratcliffe en ik zitten op één lijn’ – Voetbal International

Erik ten Hag heeft er nog alle vertrouwen in dat Manchester United zich gaat kwalificeren voor de Champions League. Dat is de belangrijkste doelstelling die resteert in een seizoen waarin zijn selectie geteisterd wordt door blessureleed.

Blessureleed was vanzelfsprekend ook een thema vrijdagmiddag tijdens het persmoment van de manager. Eerder deze week had hij Luke Shaw weg zien vallen met een hamstringblessure. De linksback heeft waarschijnlijk enkele maanden nodig voor zijn herstel. Vrijdagmiddag maakte United bekend dat spits Rasmus Højlund twee tot drie weken niet inzetbaar is vanwege een spierblessure. De man in vorm mist zo de derby van volgende week zondag tegen Manchester City.