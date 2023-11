Rapper Boef zet Almeerse villa met voetbalveld te koop voor dit bedrag

Boef heeft besloten zijn luxueuze villa in Almere op de markt te zetten. Dit huis, dat hij vier jaar geleden kocht, staat nu te koop voor een indrukwekkende 2,1 miljoen euro.

Sterrenhemel in de privébioscoop

Een van de meest opvallende kenmerken van het huis is de privébioscoop. Deze ruimte is niet alleen uitgerust met een marmeren vloer en een grote hoekbank, maar ook met een uniek sterrenhemelplafond. Met slechts één druk op de knop kunnen de gordijnen sluiten en verschijnt er een projectiescherm uit het plafond. Dit indoorheelal, dat Boef zo’n 15.000 euro heeft gekost, biedt een romantische sfeer voor filmavonden.

Stukje ontspanning in eigen huis

Het huis van Boef is niet alleen een plek om te wonen, maar ook om te ontspannen en te sporten. Het pand beschikt over een eigen voetbalveld met het logo van Boef prominent op de middenstip. Binnen in het huis is er een grote bar met tap, ideaal voor feestjes en gezellige avonden. Voor de…