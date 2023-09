Raoul Pal ziet 1 quadriljoen dollar aan waarde richting crypto stromen

Voormalig Goldman Sachs topman Raoul Pal ziet een potentiële toepassing voor crypto die één quadriljoen dollar waard is. Dat is een bedrag met 15 (!) nullen. Het gaat om de derivatenmarkt, die volgens Raoul Pal in theorie volledig naar de blockchain kan verplaatsen. Uiteindelijk ziet de voormalige topbankier zelfs de volledige financiële industrie op de blockchain overstappen.

Spot Bitcoin ETF is belangrijk

In het bovenstaande interview met Crypto Banter geeft Raoul Pal aan dat de recente push van BlackRock voor een Spot Bitcoin ETF enorm belangrijk is voor de industrie. “Ik denk dat het werk van BlackRock hierin heel belangrijk is. Niet voor de ETF, maar voor de boodschap die ze hiermee naar de gehele financiële industrie sturen”, aldus Raoul Pal.

BlackRock zegt met de push voor de ETF in principe dat ze geloven in Bitcoin en de onderliggende technologie, zo stelt Raoul Pal. Al moet dat laatste nog…