Rafael van der Vaart verwacht een ‘dramatisch seizoen’ voor Ajax

Rafael van der Vaart durft niet te zeggen of Ajax woensdagavond gaat winnen van FC Volendam. De Amsterdammers hebben momenteel slechts vier punten meer dan de club uit het vissersdorp.

Ajax begon het seizoen nog met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar daarna ging het helemaal mis. De Amsterdammers kwamen op bezoek bij Excelsior en Fortuna Sittard niet verder dan een gelijkspel en verloren vorige week kansloos van FC Twente. De ploeg van trainer Maurice Steijn was zondagmiddag wederom op weg naar een kansloze en dikke nederlaag. Feyenoord nam binnen de kortste keren een 0-2 voorsprong in De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA en liep voor rust nog uit naar 0-3, maar de wedstrijd werd in de tweede helft definitief gestaakt.



Ajax krijgt woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam een nieuwe kans om zich te revancheren voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen wedstrijden, maar Van der Vaart heeft er een hard hoofd in….

