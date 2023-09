Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor de gebeurtenissen rond en tijdens Ajax

Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor wat er zondagmiddag allemaal is gebeurd in en rondom de Johan Cruijff ArenA. Ajax speelde op eigen veld De Klassieker tegen Feyenoord, maar het werd voor de recordkampioen niet alleen binnen, maar ook buiten het veld een middag om heel snel te vergeten. De kraker in speelronde 6 van de Eredivisie werd in de tweede helft definitief gestaakt nadat er meermaals vuurwerk op het veld was gegooid en na afloop werd de hoofdingang van het stadion bestormd.

Ajax pakte zondagmorgen uit met een fraaie video over De Klassieker. Van der Vaart vertolkte een hoofdrol daarin. De voormalig profvoetballer weet als kind van de club hoe belangrijk de wedstrijd tegen Feyenoord is en dat benadrukte hij in dat filmpje. Het werd echter ook voor de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur een inktzwarte dag. “Iedereen weet dat ik Ajax ben, maar ik schaam me ook diep”, vertelde Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal….